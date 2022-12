¿Cuáles son las modificaciones en materia pensional que hizo el Consejo de Estado?

La abogada y experta en derecho laboral Juliana Morad explicó las modificaciones a dos fallos que amplían la garantía pensional para quienes no tenían derecho a una pensión.



“Para exponer esta sentencia es vital conocer la pensión familiar, la cual se crea para que las personas que no alcanzan a completar el número de semanas mínimas que se requiere en el régimen de prima media para tener una pensión mínima, puedan cumplir este requisito sumándolo con las de su pareja”, indicó.



Morad también recordó que las parejas tienen que convivir mínimo cinco años para acceder a este tipo de pensión familiar, o si no se consideraría un fraude.



“La pensión familiar la recibe la pareja y puede suceder que cuando una persona muera, alguno de los hijos puede ocupar el lugar de la persona fallecida. Estos son quienes sufran algún tipo de discapacidad o estén estudiando”, resaltó.



Dijo también que el Consejo de Estado en materia de pensiones ha declarado que la figura de la sustitución pensional ya no existe para ellos, porque “dice que la persona dependiente económicamente entraría a sustituir. El Alto Tribunal habla de un cambio importante tras la aprobación de la ley 100 de 1993”.



“Cuando hay un trabajador que cotizó se murió sin disfrutar la pensión o nunca la reclamó, su pareja puede sustituirlo en ese derecho, pues la ley 100 dice que se beneficiará a un grupo de personas más amplio”, ejemplificó.



Aseguró que este cambio abre el cambio de protección: “ya no podemos hablar de sustitución pensional sino de una pensión de sobreviviente”.



“Allí entran las personas que sobrevivan la muerte de su pareja cuando cumplan 50 semanas como mínimo de cotización los años anteriores a la muerte y además hayan convivido cinco años”, mencionó.