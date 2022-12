¿Cuáles son los efectos de una cuarentena prolongada en los niños?

Una nueva cuarentena estricta se vive en algunas de las ciudades del país, por lo que los niños continuarán en clases virtuales o sin educación, según el caso. Frente a esta situación, expertos debatieron en Mañanas BLU sobre la posibilidad de aplicar un modelo de alternancia y sobre cuáles son los efectos de esta situación para los menores.

“Hay impacto sobre sus derechos y salud mental. No se requiere demasiada ciencia”, dijo Jorge Eslava Cobos, director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá.

“Este coronavirus no es una pandemia, son cuatro. Pandemia número y que gravita sobre todos es de pánico irracional. Dos, pandemia del COVID-19 de los niños; tres, la del COVID de los adultos; y cuatro la de los ancianos”, sostuvo Eslava.

De acuerdo con Eslava, los medios de comunicación “deben focalizarse en evidencias y no en imaginarios”, con el fin de evitar el pánico.

Sandra García, docente de la Universidad de Los Andes, pidió no dejarse atrapar por el miedo.

“Tenemos que cambiar la narrativa de cerrar las escuelas para salvar las niñas. No nos podemos quedar atrapados por el miedo”, sostuvo.

Según Daniel Rivero, abogado y fundador de los colegios Monterrosales y Montehelena, detrás de la petición para que se reconsidere un modelo semipresencial, no hay motivos económicos.

“Los colegios no queremos regresar por motivos económicos. Me parece importante hacer esa aclaración”, sostuvo Rivero.

