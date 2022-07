Cuando se haga el proceso de paz con el ELN nos deben tener en cuenta: víctima de secuestro

William Contreras fue víctima de secuestro en dos ocasiones por parte del ELN, el primero de ellos en 1984 en Aguachica, Cesar, después de que le cobraran a su familia una extorsión sobre una finca que tenían en esa zona del país. En el año 2000 cayó en una pesca milagrosa también del ELN junto a otras dos personas.

Él considera que sí se debe adelantar un diálogo de paz con esta guerrilla, pero dice que las víctimas deben estar en el centro del proceso, ya que considera que muchas veces han sido invisibilizados por el Estado.

Asimismo, explica que el cese al fuego debe realizarse desde ya, teniendo en cuenta que en las zonas donde tiene presencia esta guerrilla se siguen presentando víctimas de la violencia de manera continua.

"Ojalá sea un proceso transparente en el que se tenga en cuenta a las víctimas, porque es que aquí no tienen en cuenta eso, vea el proceso que se está haciendo con las Farc. Le falta claridad porque no vemos que avance hacia las víctimas, sino más a los victimarios que a las víctimas, el proceso del ELN deberá mirar a ver cómo lo hacen para que no pase lo mismo que con las Farc".

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica el total de personas secuestradas entre 1965 y 2022 presuntamente por el ELN, es de 8.063.

Los departamentos donde más casos se han presentado: son Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Santander, Bolívar y Valle del Cauca. Mientras que, según la Fundación Ideas para la Paz en este momento el ELN delinque particularmente en las zonas de frontera como Norte de Santander y Arauca, pero también delinque en el Sur de Bolívar y en el Nordeste y Bajo Cauca. Asimismo, las disputas entre esta guerrilla y las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo están generando afectaciones a la población civil.

