Cuba nos prometió no tomar represalias contra cubanos deportados: canciller

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró en entrevista con Blu Radio que ya tuvieron conversaciones con el Gobierno de Cuba por el tema de los cientos de cubanos migrantes que se encuentran en Turbo, Antioquia.



Según la canciller, las autoridades migratorias cubanas se comprometieron a no tomar represalias contra los ciudadanos que sean deportados.



“El director de Migración Colombia tuvo una reunión, hay un compromiso de ellos, dicen que los reciben sin ninguna represalia, estamos por deportar otras 17 personas y estaban en el trámite de recibirlos y ese fue el compromiso con ellos”, aseguró la ministra.



Holguín también aseguró que quienes no decidan la deportación voluntaria, terminará siendo obligatoria, pues Colombia no se prestará para trasladarlos a México y ayudarles en su camino a Estados Unidos.



“Hemos reiterado que viaje en avión a México no va a haber que es la solicitud de ellos. En ningún momento han pedido refugio en Colombia, quieren salir hacia Estados Unidos, entonces esperamos que se dé la deportación voluntaria pero en el caso de que esto no sea así, va a ser obligatoria”, enfatizó.



Apertura ‘secuencial’ de la frontera con Venezuela



La canciller también habló en los micrófonos de Blu Radio sobre la reunión que sostuvo con su homóloga venezolana Delcy Rodríguez para tratar el tema del cierre fronterizo y buscarle una salida final.



María Ángela Holguín confirmó que el martes habrá una nueva reunión con los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela que se llevaría a cabo para poner en marcha lo que fue llamado el ‘Centro binacional de lucha contra el crimen organizado transnacional’, que será donde trabajen coordinadamente las Fuerzas Militares y de Policía de ambos países.



La jefe de la cartera de Exteriores dijo que “la idea es lograr una apertura secuencial, es decir que primero sea peatonal y más adelante, muy pronto, la idea es que sea para carros y camiones”.



Por tal motivo, también se harán arreglos de infraestructura del puente y se crearía una tarjeta migratoria binacional para aquellos que viven en la frontera.



“Buscamos una frontera distinta, segura, legal, que no sea el caos que uno veía en ese puente todos los días”, finalizó.