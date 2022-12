Cuba y Noruega dan a ELN lista de secuestrados de los que Gobierno pide información

Nombrado por el presidente Iván Duque, el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos,En entrevista con El Radar de BLU Radio, Ceballos habló de lo que ha hecho el Gobierno Duque frente a este tema que,En ese sentido, dijo que “desde el primer día de su mandato, el presidente Duque fue muy claro en la obligación que tiene el Estado colombiano de implementar unos acuerdos que se firmaron

y, sobre todo, de premiar a aquellos que tienen una voluntad de paz y reconocerles esa voluntad mediante la implementación de los acuerdos”.

Esta intención, dice Ceballos, se ha visto en la realidad en los nombramientos hechos por el presidente Duque en los espacios institucionales creados por el acuerdo,En ese mismo sentido, el alto comisionado explicó que, representantes del Gobierno y de Farc,



Por otro lado, Ceballos habló de los avances en el proceso de paz con la guerrilla del ELN y saludó los esfuerzos de la Iglesia católica para los acercamientos con ese grupo ilegal, que de momento no cesa sus secuestros, principal ‘pero’ del Gobierno Duque para retomar la mesa de diálogos.



Dijo, sin embargo, que “definitivamente al Gobierno sí le interesa la paz, por eso ha mantenido los negociadores, por eso ha mantenido los gestores y todos los días está a la espera de que el ELN manifieste que a ellos también les interesa la paz”.



El alto comisionado reveló también que se han adelantado “reuniones muy respetuosas y serias con el gobierno cubano, en la última reunión entregamos a representantes de la cancillería colombiana una lista de 14 personas (secuestradas) que insistentemente hemos pedido al ELN que se manifieste”.



“Esa misma lista se la entregamos al gobierno noruego con el objetivo de que el ELN entienda que tiene que rendir cuentas de 14 personas y que tiene que decir si algunas de ellas ya no están vivas porque parecería ser que las personas secuestradas fueron secuestradas desde el año 2001, 2004, y ya no se sabe nada, eso es una injusticia con las familias”, agregó Ceballos.



