Cundinamarca pagará a un tercero para que resuelva la contratación del PAE

Luego de que el pasado 14 de febrero la Secretaría de Educación de Cundinamarca declarara desierta la licitación pública del Programa de Alimentación Escolar, porque uno de los proponentes denunció que su contraparte presuntamente habría aportado documentos falsos en el proceso, la Gobernación decidió dejar en manos de la Bolsa Mercantil Colombiana la adjudicación.

La Bolsa Mercantil es una sociedad anónima de carácter mixto que se dedica a este tipo de servicios. Cundinamarca, según lo explicó el Secretario Jurídico de la Gobernación, Germán Gómez, le pagará a la Bolsa una cifra de entre $164 y $205 millones por la gestión, lo que trasciende en un 0.4% o 0.5% del total del contrato del PAE que es por $41 mil millones de pesos.

Publicidad

Según Gómez, esta fue una decisión que se tomó para evitar que el Estado tuviera conocimiento del proceso por las denuncias de uno de los proponentes que alegaba una supuesta influencia de los funcionarios para beneficiar a la otra empresa interesada.

“La Gobernación no va a tener conocimiento de quien se presenta o no al proceso, y no va a haber ninguna intervención del Estado. Solo sabremos quien se gana el contrato”, afirmó Gómez.

En razón de la dilación del proceso, el gobernador Jorge Rey le solicitó a los alcaldes de los municipios que garantizaran la entrega de los alimentos en los colegios oficiales hasta que se defina cuál va a ser el nuevo operador para el 2018.

Los proponentes anteriores, no tendrían ningún impedimento para volver a presentarse en el proceso. Gómez afirmó que otra de las condiciones para el acuerdo con la Bolsa Mercantil es que el tiempo de la vigencia del contrato sea mayor. Es decir, que los niños puedan acceder a los alimentos durante un periodo más extendido del que establecía la licitación inicial. Esta vez se trata de una selección abreviada de proponentes que en la teoría hace que la contratación se dé con más celeridad.

Publicidad

Sin embargo, podrían volver a presentarse problemas entre las empresas que llegaron hasta la última etapa en licitación inicial y que, según pudo conocer Blu Radio, tienen la intención de presentarse de nuevo. El contrato cubrirá la alimentación de alrededor de 180.000 niños.