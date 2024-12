Daniel Mendoza declina embajada en Tailandia: "Presidente Petro, espero me sepa perdonar”

A través de un video publicado en sus redes sociales este sábado, 14 de diciembre, el escritor Daniel Mendoza , quien había sido designado por el presidente Gustavo Petro como embajador de Colombia en Tailandia , decidió declinar la propuesta ofrecida por el mandatario nacional.

“Allá en Bangkok me espera una deliciosa embajada a la que decidí dejar plantada. Todo este tsunami de ataques me hizo volver al tiempo atrás, a mis motivos y razones, al porqué lo hice todo, a sincerarme conmigo mismo y entender que aceptar esa embajada repleta de lujos me obligaba a enterrar mis gritos, mi rabia y mi dolor. Señor presidente Gustavo Petro, le suplico me sepa perdonar. No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas”, dijo Mendoza en X.

Cabe recordar que la propuesta del presidente Gustavo Petro de designar a Daniel Mendoza como embajador en Tailandia, a pesar de su falta de experiencia diplomática o en cargos públicos, generó polémica desde que se dio a conocer el pasado jueves. La decisión había sido ampliamente criticada por sectores políticos y sociales, debido a los comentarios públicos de Mendoza, caracterizados por misoginia, apología al sexo con menores y contenido relacionado con la pornografía.

A todo lo anterior se suma que el escritor también le respondió a la embajadora itinerante de Colombia, Laura Gil, y a la vicepresidenta, Francia Márquez, quienes habían cuestionado las polémicas publicaciones misóginas. De acuerdo con Mendoza, todas estas hacen parte de un alter ego de sus personajes creados por la literatura desde el 2013, ya que él necesitaba promocionar sus obras.

Por último, Daniel Mendoza aseguró que las declaraciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, eran calumniosas, pues esta última había afirmado que el escritor alentaba la violencia sexual y de género contra mujeres, particularmente contra las niñas.