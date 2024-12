"Los principios no se negocian": Francia Márquez a Petro por designación de Daniel Mendoza

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció y posteó en su cuenta de X un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro en el que rechaza la designación de Daniel Mendoza como embajador en Tailandia.

"Señor presidente Gustavo Petro, siempre es importante escuchar a nuestro pueblo. Como vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y la Equidad no puedo tolerar la misoginia. Este Gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de todas las violencias patriarcales. Por esta razón, no es posible que quienes van en contra de la promesa del cambio con las mujeres integren este Gobierno" publicó la vicepresidenta en su cuenta de X.

En ese sentido, Márquez reiteró que ella y todas las mujeres merecen respeto, por lo que no es aceptable ninguna forma de violencia y discriminación, "mucho más si está asociada a personas que ocupan u ocuparán cargos en este Gobierno".

La vicepresidenta cerró su publicación con un contundente mensaje: "Esto es una cuestión de principios y los principios no se negocian".

Vicepresidenta a Petro por designación de embajador Daniel Mendoza X: @FranciaMarquezM

La propuesta del presidente Gustavo Petro de designar a Daniel Mendoza como embajador en Tailandia, a pesar de su falta de experiencia diplomática o en cargos públicos, generó polémica desde que se dio a conocer el jueves. La decisión ha sido ampliamente criticada por sectores políticos y sociales, debido a los comentarios públicos de Mendoza, caracterizados por misoginia, apología al sexo con menores y contenido relacionado con la pornografía.

El nombramiento de Mendoza, autor de la serie Matarife que critica al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y conocido por sus expresiones vulgares y ofensivas contra las mujeres en redes sociales, fue defendido por el presidente Gustavo Petro en un acto público en Barranquilla, generando una ola de indignación en el país.

Petro justificó la designación con estas palabras: "Me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza, el que hizo el 'Matarife', porque salieron unas fotos desnudo con unas señoras, las señoras no dicen que fueron a la fuerza sino que les gustó el momento; cómo esperan que un Gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor".