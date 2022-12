De 156 aspirantes al cargo de personero de Medellín, solo uno pasó el examen

Una curiosa situación se vive por estos días en el concurso que busca elegir el nuevo personero o personera de Medellín.

De 156 los ciudadanos que se inscribieron para iniciar el proceso, solo una logró superar el puntaje establecido por la Universidad Pontificia Bolivariana, institución que adelanta el concurso, en la prueba de conocimiento, aplicada el pasado 28 de noviembre.

Y aunque esto es atípico, la concejal María Paulina Aguinaga, presidenta del Concejo de Medellín, entidad que define la elección, aseguró que el proceso continuará pues no hay irregularidades o inhabilidades reportadas hasta el momento.

“La universidad tuvo y tiene toda la autonomía en la creación y diseño de la prueba, los instrumentos y la ponderación. Y desde un principio los aspirantes tuvieron claras las reglas del juego, por lo que el concurso sigue en las etapas correspondientes”, dijo Aguinaga.

La concejal se refiere a tres reglas principales estipuladas en la resolución expedida para formalizar el concurso. La primera es que los participantes debían estar a las 8:00 de la mañana en punto en el aula para presentar el examen.

“Y no a las 8:00 de la mañana ingresando a la universidad, por lo que 12 personas no se les permitió adelantar la prueba porque no llegaron o llegaron tarde. Entre estas dos que llegaron tarde está el actual personero Guillermo Durán”, afirmó la corporada.

Las otras dos condiciones era que la universidad establecía el puntaje de corte, que fue de 80 puntos y que, si una sola persona pasaba la prueba, el concurso seguía sin novedades.

“Los participantes tenían hasta el pasado martes 3 de diciembre para hacer todas las reclamaciones, que la misma universidad nos debe reportar este miércoles 4 de diciembre para saber cuántos reclamaron y si sigue manteniendo el resultado”, detalló Aguinaga.

La concejal fue enfática en recordar que su corporación no tuvo ninguna injerencia ni en el diseño del concurso.

“El proceso debe continuar porque nosotros no tenemos argumentos jurídicos y técnicos para decir que hay fallas en la prueba o que se debe suspender. Si alguien está inconforme puede presentar los recursos jurídicos a los que haya lugar y eso será definido por un juez o por una instancia pertinente; pero nosotros como concejo tenemos que dar todas las garantías a quienes perdieron la prueba como a la persona que ganó y apegarnos a las reglas de juego que estaban establecidas desde un principio”, puntualizó Aguinaga.

