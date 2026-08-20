De 3100 colegios afectados, 811 colapsaron: así será el plan de choque de MinEducación

La ministra de Educación, Viviane Morales, anunció un plan de choque para garantizar la continuidad de las clases de los estudiantes afectados por el terremoto, mientras el Gobierno avanza en la atención de los daños que, según el balance entregado por la funcionaria, dejan 3.100 instituciones educativas afectadas, de las cuales 811 colapsaron.

Morales explicó que la primera etapa estará concentrada en atender la emergencia y buscar alternativas de flexibilización para evitar que los estudiantes se atrasen, pierdan clases o incluso el semestre. Sin embargo, señaló que el esquema no podrá replicar completamente lo aplicado durante la pandemia, debido a que ahora los padres y adultos responsables continuarán con sus actividades laborales.

“Estamos viendo distintos planes, en donde hay conectividad, vamos a tener una primera respuesta de virtualidad, pero también buscaremos locales de entidades como iglesias, como cajas de compensación, que puedan permitir encuentros durante la semana con los maestros, con tutores del Petafi y los estudiantes”, explicó la ministra.

Para las zonas rurales dispersas, el Gobierno contempla alternativas como conectividad satelital, utilización de tablets, contenidos del programa Colombia Aprende y acompañamiento de tutores. “En el país hay 6000 tutores del Ministerio de Educación que empezaremos a redireccionar hacia las zonas de emergencia”, afirmó Morales.



A esto se suma la recuperación de la infraestructura educativa. Morales aseguró que la prioridad serán las 811 instituciones que colapsaron y explicó que el Ministerio está revisando, a través del Fondo de Infraestructura Educativa, los recursos que puedan destinarse a la emergencia.

“Trajimos ya recursos que teníamos de la CAF y recursos que había apropiados para planes de infraestructura, pero los estamos redirigiendo todos a las zonas afectadas”, añadió.

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Por ahora, según Morales, el Ministerio tendría alrededor de $500.000 millones disponibles para infraestructura. Sin embargo, advirtió que todavía no existe un censo definitivo de los daños.

“Todavía sería muy preliminar decir cuánto serían los billones de pesos que invertir para recomponer todo el sistema de infraestructura educativa en Colombia”, concluyó.

