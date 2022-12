De “justo” califica víctima del conflicto exención de servicio militar

del conflicto armado.

En 1999, cuando Juan Ramírez tan solo tenía siete años fue víctima de desplazamiento forzado con toda su familia, esto sucedió en Puerto Berrio, Antioquia.

Juan, quien hoy tiene 22 años y trabaja en una cerrajería, manifestó que fue una situación muy difícil por la que tuvo que atravesar

"La situación estaba como muy...como se dice vulgarmente, muy caliente, en esos tiempos, entonces, nos desplazamos todos los de mi familia, mi papa mi mama, mis dos hermanitos" manifestó Juan.

Juan, a quien le cambiamos el nombre por seguridad, aseguro que él nunca quiso prestar servicio militar porque necesitaba trabajar con el fin de ganar sustento para su familia, señalo que el 18 de marzo, gracias a la unidad de víctimas, pudo obtener su libreta militar y quedar exento de prestar el servicio.

"Cuando estaban por ahí reclutando aquí en el pueblo o sea me hacían perder mucho tiempo, porque aja que porque no tenía el documento, que no sé qué, entonces ya ahora que tengo el documento ya por ahí en lo retenes ya me paran sin ningún inconveniente, ya no pierdo tiempo", aseguro la víctima.

Hasta el momento han la unidad de victimas ha entregado 45 mil libretas militares, Paula Gaviria directora de la unidad espera que los próximos 4 y 5 de septiembre, con la nueva jornada se beneficien más de 20 mil hombres.

"Que si logramos estas 22 mil, nos quedarían aproximadamente 140 mil podamos llegar de aquí al 10 de junio de 2016. Tenemos un número muy alto de personas por resolver su situación militar en Antioquia, son más de 36 mil personas, también tenemos a Valle del Cauca y tenemos a Bogotá también con números altos" puntualizo Gaviria.

Cabe recordar que la libreta tiene un costo de 96 mil pesos y se espera que en un mes sea gratuita.

Los hombres que ya están prestando servicio militar y sean víctimas del conflicto armado también pueden acudir a la unidad de víctimas para adquirir su libreta militar.