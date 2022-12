¿De la Calle, candidato a la Presidencia? Debate

La senadora Piedad Córdoba propuso que el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, sea candidato a la presidencia de la República.



“De la Calle en un régimen de transición puede ser hasta candidato presidencial al que el presidente Juan Manuel Santos le ponga la mano en la cabeza, para que este proceso realmente pueda culminar en lo que van a ser la ratificación de los acuerdos”, señaló la excongresista.



A propósito, Juan Lozano, panelista de Mañanas BLU, dijo que este es solo el comienzo y que resulta peligroso: “Le hace daño a él, debería decir que no y no dejar confundir su condición de negociador”.



Por su parte, Sandra Borda, dijo que es importante preguntarse qué va a pasar con la continuidad del proceso de paz.



“Como están las cosas, el candidato del Gobierno no ha dicho muchas cosas sobre la paz. No tenemos respuestas contundentes. No sabemos qué piensan al respecto”, dijo.



Por su parte, Luis Guillermo Vélez, dice que la idea de Córdoba es que De la Calle sea un candidato de transición, hecho que ya tiene precedentes históricos.



Por su parte, Nicolás Uribe “hay una distancia grande entre llegar al 2018 con un acuerdo d epaz ya aprobado y otra muy distinta llegar con base a la incertidumbre que tenemos hoy”.



“Esto quiere decir que el proceso se va a demorar”, dijo.