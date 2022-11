De Luz Marina Zuluaga a Paulina Vega: 57 años después, la reina entrega el trono

Luz Marina Zuluaga, Miss Universo 1958, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar sobre el triunfo de Paulina Vega quien este domingo se coronó como la mujer más bella del planeta , logrando así el segundo título para el para Colombia.

Zuluaga reveló que siguió paso a paso el camino de Paulina durante el certamen y “fue maravilloso ver cómo iba creciendo y creciendo con el paso de los minutos y verla coronarse fue algo emocionante porque todos lo queríamos”.

Recordó que, en 1958, cuando fue reina, “las cosas eran muy diferentes empezando porque nosotras mismas nos peinábamos y nos maquillábamos; no había tanta preparación como ahora y por supuesto las cirugías ni hacían parte de la agenda”.

Además, contó que hace 57 años “no nos daban la corona, la prestaban un ratico y luego nos entregaban un trofeo de Miss Universo que de hecho doné al Museo de Bogotá”.

En cuanto a las respuestas de Paulina Vega a las preguntas del jurado , Luz Marina aseguró que “las preguntas son difíciles, yo también me quedé pensando por un momento la respuesta y es que hay muchas cosas que podemos aprender de los hombres”.

La primer Miss Universo de Colombia recordó una particular anécdota con el príncipe, en ese entonces, Juan Carlos de Borbón en la que el joven la invitó a cenar y “me dio unos regalos pero yo no le paré bolas porque me hubiera ido como mal”.