De minas antipersonales a siembras de cacao: la transformación del departamento del Meta

Desde hace algunos años, diversas regiones en Colombia se han comprometido en cambiar su realidad después de los estragos que ha dejado la guerra en el país. El departamento del Meta cuenta con relatos aterradores a manos de estos sucesos, pero hoy, en conjunto con la comunidad se trabaja por tener una mejor zona para vivir.

Según reveló Noticias Caracol, en el Meta, desde 2004, se planteó el desminado humanitario para evitar estragos en la población y 18 años después obtiene sus primeros frutos al bueno trabajo. Hoy, esta región vive más tranquila y cambio los campos minados por siembras de cacao.

“Este 2022 se entregaron 165.000 m2 despejados en los cuales tuvimos resultados positivos, en los cuales hubo la destrucción de 15 artefactos explosivos”, informó el coronel Diego Reina, del batallón de desminados del Meta.

Por más de seis años, el trabajo de este batallón le ha dado una segunda oportunidad a diversos habitantes en el departamento del Meta, como es el caso de Salomón, cacaotero del sector, que por fin puede caminar en paz en la zona rural de Villahermosa.

“Contento porque no hay ningún peligro de nada, ya está el Ejército, no toca como antes que por allá no se podía uno meter porque era peligroso”, contó. Leonardo, quien también se dedica a esta practica en la zona, hoy está feliz porque se puede dedicar a algo diferentes sin tener que pagar una cuota a algún grupo armado.

“Porque el cacao ha diferencia de la coca, a parte de ser un cultivo saludable, da un amor a la tierra y ese gusto de estar ahí”, dijo.

Donde antes habían minas antipersonales, hoy existen arboles de cacao, que buscan que las nuevas generaciones luchen por una mejor vida y borrar para siempre los daños que dejó en algún momento la guerra en la zona.

