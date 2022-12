¡De película! Así está el tráiler oficial de Batman v Superman

Por fin llegó lo que muchos esperaban, el tráiler oficial de la película Superman v Batman: El amanecer de la justicia.

Además de poder ver a Ben Affleck en acción interpretando al caballero oscuro y a Henry Cavill como Clark Kent y Superman, se puede ver a la sensual Gal Gadot como Diana Prince y la heroína Mujer Maravilla. (Vea además: ¡Para no perdérsela! Superman desenmascara a Batman en el teaser de su película )

Cabe mencionar que a esta película le seguirá la adaptación de La Liga de la Justicia, la reunión de los superhéroes de DC Comics, algo que ha llamado poderosamente la atención de los críticos cinematográficos en todo el mundo.

Finalmente, hay que decir que tras un retraso de casi un año, por cuestiones desconocidas, está previsto que Batman v Superman: Dawn of Justice, vea la luz finalmente en los cines estadounidenses en marzo de 2016. Unos meses después llegará a nuestro país, donde es esperada con bombos y platillos.

Son of Krypton vs. Bat of Gotham. Watch the new trailer for #BatmanvSuperman: Dawn of Justice now.https://t.co/VMY4oMX5TH — Batman v Superman (@BatmanvSuperman) December 3, 2015