De qué murió la mamá de 'Los Patojos': "Ayer estábamos grabando y hoy ya no está"

La familia santandereana que se dio a conocer en redes sociales como ‘Los Patojos Humor’ y que, con burlas, enseñaban las actividades del campo está de luto. Murió la mamá, Jenny Ariza, en el municipio de Jesús María. Su cuerpo fue encontrado por uno de los familiares.

Quien compartió la noticia fue su hijo, quien desconsolado señaló: “Ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy ya no está. (…) Con el dolor de mi alma, no sé que pasó con mi mamá. Apareció muerta. Me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sé qué le hicieron. (…) Primero el perro y ahora mi mamá, que aparezca así”, contó el hijo en un video.

Según el informe de las autoridades, el cuerpo de Jenny, de 45 años, fue encontrado suspendido por una cuerda en una viga. Lo encontró el papá de ella, Florentino Ariza, pero no logró auxiliarla a tiempo.

'Los Patojos Humor' ganaron popularidad desde la pandemia. En Facebook tienen más de 874.000 seguidores; en YouTube, 81.700; y en TikTok, más de 718.600 seguidores.

"Es una familia orgullosamente campesina que amaba lo que hacían, dentro de los videos desarrollaban historias de todas las labores del campo, de la comida y hasta de la pasión del fútbol", confirmó Freiner Leonel Farfán Lamus, alcalde de Jesús María.

‘Los Escachaitos’ lamentan muerte de mamá de Los Patojos

Por la muerte de Jenny se pronunciaron ‘Los Escachaitos’, otra familia campesina que tiene gran popularidad en las redes sociales.

“Esta noticia parte el alma, los conocimos y son una familia muy linda y humilde, no hay palabras suficientes para un momento tan triste. Dios los bendice, muchas fuerzas y no dejen sus sueños atrás. Más unidos que nunca, que millones de personas vamos a orar por ustedes y ojalá sigan creciendo en sus metas porque son unas personas muy lindas, nunca están en polémicas y el contenido de ellos es divertido y sano. Hay que apoyar a jóvenes humildes como ellos”, comentaron en la publicación del hijo de Jenny.