Debate: ¿Liberación de secuestrados demuestra madurez en el proceso de paz?

Luego de que el presidente Juan Manuel Santos manifestara que la liberación de los secuestrados por parte de las Farc “es un paso importante que demuestra la madurez del proceso de paz”, surge el debate en torno a si este gesto realmente aporta a los diálogos que podrían reanudarse en las próximas horas en La Habana.



Para el panelista Héctor Riveros “el proceso está maduro para los dos partes ya que demostraron que tienen el interés de mantenerse en el proceso, además se demostró el respaldo prácticamente unánime de la opinión pública ya que nadie pidió que se acabara por cuenta del secuestro del general Alzate”.



Por su parte Nicolás Uribe señaló que las Farc tienen alma de negociadores perpetuos y su interés, más que firmar la paz, es prolongar las negociaciones lo más posible en Cuba.



Juan Lozano comentó que “madurez en estricto sentido significaría que regresarán todos los secuestrados a la libertad, que no hubiera sucedido lo de Gorgona, que dejaran de reclutar niños, sembrar minas, entre otras cosas. El presidente exageró la nota.



Finalmente, Felipe Zuleta cree que “el presidente no se equivoca del todo con su apreciación porque es la primera vez que los devuelven muy rápido y sin tantos esfuerzos, no hablaron de despejes ni intercambios humanitarios”.