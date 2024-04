Declaran calamidad pública en Palermo, Huila, tras emergencias por fuertes lluvias

A raíz de las graves emergencias que se han registrado en el municipio de Palermo, Huila, por cuenta de las fuertes lluvias, el alcalde Kleiver Oviedo Farfan declaró la calamidad públicaen la población para poder atender a las familias que resultaron damnificadas.

Dijo el mandatario local que varias familias campesinas perdieron cultivos de café, plátano, acueductos, sus viviendas resultaron averiadas y hasta la escuela Ospina Pérez de la zona también resultó afectada.

“Ante la situación que enfrenta el municipio, y especialmente los habitantes de las veredas Guadualito, Alto Guadualito y Corozal, quienes lo perdieron prácticamente todo, el municipio se ve en la necesidad de declarar la emergencia pública, la emergencia manifiesta, teniendo en cuenta que muchas familias perdieron sus acueductos, cultivos de café, perdieron enseres y vías completamente obstruidas”, confirmó el alcalde Palermo.

Por su parte, una habitante del sector damnificada por las fuertes lluvias narró en medio de su tristeza la pérdida de cultivos Y aves de corral al manifestar que prácticamente lo perdieron todo.

“Estamos totalmente afectados, fincas completas quedaron destruidas por los derrumbes, también perdimos enseres como motos, perdimos cultivos de café, los acueductos se dañaron, la escuela también está afectada, quedamos aislados, no tenemos agua, no tenemos mercado, es muy triste porque hace aproximadamente 25 años no ocurría una calamidad como la que estamos viviendo”.

Entre tanto, la administración municipal, con maquinaria amarilla, avanza en la remoción de lodo y tierra en más de siete kilómetros de las vías que resultaron colapsadas por deslizamientos de tierra.

El alcalde de Palermo, Kleiver Oviedo, espera que el Gobierno departamental les brinde el apoyo y ayudas humanitarias a las familias campesinas de las veredas Guadualito, Corozal y de los centros poblados de Nilo y Ospina Pérez, que resultaron damnificados por las lluvias.