Declarar renta no significa que tenga que pagar, explica exdirector de la Dian

los esquemas para definir quiénes deben pagar.

En entrevista con BLU Radio, el saliente director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, explicó cómo funcionará la nueva manera de cobrar y reportar declaración de renta en el país.

Dijo que muchas personas tendrán que declarar renta pero no pagar. “A mí sí me interesa que la gente declare, no que pague”.

Finalmente explicó que las personas en Colombia sólo pagan impuestos si ganan más de 41 millones 500 mil pesos en el año, de ingreso de salario o ingreso neto en caso de que tenga empresa, algo que, según él, “es un nivel muy limitado de colombianos, van a pagar casi el 1 por ciento de la población”.