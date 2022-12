Defensa de Mateo Gutiérrez cuestiona validez de cartas que lo vincularían con ELN

El abogado Daniel Prado, quien hace parte del equipo de defensa de Mateo Gutiérrez, presunto miembro del movimiento revolucionario del pueblo y responsable - según las autoridades- de actos terroristas en la capital, aseguró que las cartas reveladas por la Revista Semana en las que supuestamente se demostraría la relación de su cliente con el ELN, no tienen validez.



“Grave lo que está pasando con Mateo porque no entendemos cómo (unas) pruebas que debería conocer la defensa, no las conoce. No se pueden filtrar sin que lleguen a juicio. No se puede hablar de su validez”, aseguró.



Además, el legista dijo que los diplomáticos cubanos han ayudado al proceso de paz en Colombia y para eso deben tener contacto con los actores del conflicto, por lo que, si llegase a ser verdad que su cliente ha hablado con diplomáticos de ese país, no se podría presumir una cercanía con el ELN.