Defensor del Pueblo pide a Congreso garantizar derechos de víctimas en estudio a objeciones de la JEP

Mientras los partidos políticos fijan su postura de cara al análisis y la discusión de las seis objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, Carlos Alfonso Negret exhortó a senadores y representantes a consultar el deber de cooperación armónica para asegurar que se cumplan los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la seguridad jurídica de quienes aportan verdad y reconocen responsabilidades frente al conflicto.

El Defensor del Pueblo enfatizó en que la justicia es una obligación del Estado y un valor que debe unir a toda la sociedad para enfrentar hechos de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Según Negret Mosquera, la rendición de cuentas por parte de los responsables de estos hechos es fundamental para que nunca más se repitan y para resarcir el daño ocasionado, aún cuando sea parcialmente

“El país tiene problemas históricos graves como la corrupción, el hambre y las múltiples violencias que no cesan; por eso, el pueblo necesita señales de encuentro y confianza en las instituciones”, señaló el funcionario al advertir que no se puede entrar en un espiral inacabable de la polarización que provoque inquietudes a los militares y ex combatientes que sienten que encontraron una puerta para entregar la verdad y recibir justicia en paz.