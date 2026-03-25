“Que denuncias no sean en vano”: Defensoría anuncia acompañamiento de víctimas por acoso sexual

Ante la creciente ola de denuncias por presunto acoso sexual que ha sacudido a diversos sectores de la sociedad, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha emitido un contundente pronunciamiento en el que advierte que estos hechos no son situaciones aisladas, sino manifestaciones de una problemática estructural.

El fenómeno, que ha cobrado fuerza en los últimos días tras conocerse casos que involucran a figuras de alta visibilidad mediática, está siendo calificado como una especie de movimiento "Me Too" en Colombia.



Una violencia estructural que trasciende sectores

La defensora Marín enfatizó que el acoso sexual es una realidad que permea instituciones, empresas, universidades, espacios comunitarios y lugares de la vida cotidiana, como el transporte público y los colegios. Según la funcionaria, se trata de una violencia extendida que no distingue entre sectores ni niveles de poder, lo que demanda una respuesta institucional igualmente estructural y profunda.

Uno de los puntos críticos señalados por la Defensoría es la asimetría de poder. Marín advirtió que enfrentar estas conductas se vuelve significativamente más complejo cuando el presunto agresor ocupa una posición de influencia política, económica, institucional, académica o goza de un amplio reconocimiento social.

Esta dinámica de poder no solo facilita la agresión, sino que históricamente ha contribuido a la normalización de las conductas y al mantenimiento de un velo de impunidad.



Casos de alto impacto en los medios de comunicación y el deporte

La urgencia del pronunciamiento surge en un contexto donde importantes instituciones han tomado medidas drásticas. En el ámbito de los medios de comunicación, Caracol Televisión terminó el contrato de los presentadores y periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego tras recibir denuncias y activar los protocolos legales correspondientes.

Este no es un caso único; la Defensoría también hizo referencia a otros antecedentes y situaciones recientes:

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El respaldo de periodistas a una colega que denunció en 2019 a Hollman Morris.

El testimonio de la abogada Ana Bejarano sobre acoso sexual dentro de la Corte Constitucional

En el ámbito deportivo, el jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, fue denunciado por presunto abuso sexual en Rionegro, lo que resultó en su salida inmediata del equipo.



Barreras para la denuncia y el papel del silencio

La Defensora del Pueblo alertó sobre los riesgos que enfrentan las víctimas al intentar denunciar, lo cual explica por qué muchas no lo hacen de manera inmediata. Entre las principales barreras se encuentran el miedo a las represalias laborales, la estigmatización social y una profunda desconfianza en el sistema de justicia.

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A pesar de reconocer avances institucionales, como las políticas de equidad de género de la Corte Constitucional y los pronunciamientos de la Fiscalía, Marín insistió en que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.

Escuche aquí la entrevista: