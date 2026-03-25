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Blu Radio  / Nación  / “Que denuncias no sean en vano”: Defensoría anuncia acompañamiento de víctimas por acoso sexual

“Que denuncias no sean en vano”: Defensoría anuncia acompañamiento de víctimas por acoso sexual

La defensora Marín enfatizó que el acoso sexual es una realidad que permea instituciones, empresas, universidades, espacios comunitarios y lugares de la vida cotidiana, como el transporte público y los colegios.

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