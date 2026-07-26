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Defensoría alerta por expansión de las disidencias en cinco municipios del Huila

La advertencia cobija a Neiva y los municipios de Aipe, Palermo, Santa María y Teruel, donde la presencia del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González mantiene en riesgo a la población.

Disidencias de las Farc
Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024.
AFP
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: 26 de jul, 2026

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el Huila al emitir la Alerta Temprana 016 de 2026 para Neiva, Aipe, Palermo, Santa María y Teruel, ante la expansión del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, estructuras del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Calarcá'.

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La entidad advirtió que las comunidades enfrentan un alto riesgo por amenazas, homicidios, extorsiones, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad, impuestas mediante los llamados "manuales de convivencia", con los que los grupos armados fijan horarios de circulación y limitan el ingreso de personas foráneas, y alertó sobre la instrumentalización de líderes comunales, quienes son obligados a transmitir las órdenes de la organización ilegal, situación que los expone a estigmatización.

La alerta señala que los principales afectados son líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas del pueblo Nasa.

En esta zona del Huila durante el 2025, la entidad documentó al menos seis asesinatos de carácter ‘ejemplarizante’ por el incumplimiento de estas ‘normas’ impuestas por el grupo armado.

Además, advirtió sobre graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Según la Defensoría, integrantes del Frente Ismael Ruiz habrían utilizado a civiles como escudos humanos al refugiarse en viviendas durante combates, ocupado instituciones educativas y puesto en riesgo a estudiantes y docentes. También expresó preocupación por el posible uso de drones con explosivos y por las dificultades para la gestión digna de los cuerpos de personas fallecidas en enfrentamientos.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió 19 recomendaciones dirigidas a las autoridades para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos y fortalecer las medidas de protección para las comunidades afectadas.

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