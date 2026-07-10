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Defensoría alerta por secuestro de ocho personas y desplazamiento en López de Micay

La entidad denunció que una incursión del ELN en la comunidad de San Antonio de Gurumendy dejó ocho personas secuestradas y provocó el desplazamiento de más de 70 familias.

López de Micay.jpg
López de Micay.
Foto: Alcaldía de López de Micay.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

La crisis humanitaria en el municipio de López de Micay, Cauca, continúa agravándose. La Defensoría del Pueblo denunció que ocho personas permanecen secuestradas tras una incursión armada atribuida al ELN en la comunidad de San Antonio de Gurumendy, desplazando a más de 70 familias.

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Según informó la entidad, los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio, cuando integrantes de ese grupo armado ilegal reunieron de manera obligatoria a los habitantes de la comunidad, hurtaron alimentos y otros víveres, y secuestraron a 40 personas para obligarlas a transportar lo que robaron.

Horas después, 32 de las personas secuestradas fueron dejadas en libertad, pero ocho continúan en poder del grupo armado, situación que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades de la zona.

Como consecuencia de estos hechos, cerca de 200 personas, agrupadas en más de 70 familias, abandonaron sus hogares y se desplazaron hacia la cabecera municipal de López de Micay. De acuerdo con la Defensoría, varias de estas familias ya comenzaron a llegar al distrito de Buenaventura en busca de protección.

Ante la emergencia, las autoridades locales activaron el Comité de Justicia Transicional y avanzan en el proceso de caracterización de la población desplazada para facilitar la entrega de ayuda humanitaria.

Frente a la situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al ELN para que libere de manera inmediata e incondicional a las ocho personas secuestradas, respete su vida e integridad y cese la práctica del secuestro en el país.

Asimismo, solicitó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales adoptar medidas urgentes para garantizar la atención humanitaria de las familias desplazadas, reforzar las acciones de protección y prevenir nuevos hechos de violencia contra las comunidades de López de Micay.

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La entidad advirtió que la persistencia de las acciones de los grupos armados ilegales continúa generando graves afectaciones a la población civil en esta zona del Pacífico caucano, donde el confinamiento, el desplazamiento forzado y las amenazas siguen siendo una constante para las comunidades.

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