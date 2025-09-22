El Ejército atraviesa un déficit alarmante en su capacidad de fuego. Actualmente, 3.292 lanzadores múltiples de granadas de 40 milímetros están fuera de servicio, y otros 45 permanecen bajo investigación, dejando a las tropas que están en línea de fuego sin un armamento esencial para reaccionar de manera rápida y efectiva en operaciones ofensivas. Esta carencia expone a los pelotones a un riesgo considerable en el cumplimiento de sus misiones en zonas críticas del país.

Las unidades de combate en primera línea, responsables de enfrentar directamente las amenazas en selvas, montañas y zonas rurales apartadas, son las más afectadas. Estos hombres requieren equipos que garanticen fiabilidad y eficacia en operaciones de alta complejidad, donde la rapidez en la reacción puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la misión. Sin el armamento adecuado, las tropas quedan expuestas, lo que aumenta la vulnerabilidad en el terreno y compromete la seguridad de los efectivos.

En total, el déficit del armamento, teniendo en cuenta la cantidad fuera de servicio, supera el 58,37% para un total aproximado de 2.617 pelotones sin ese armamento.

La situación llevó a la Dirección de Planeación Estrategia Logística del Ejército a adelantar un proceso de adquisición de nuevos lanzadores, mediante un contrato valorado en $2.625 millones de pesos. La urgencia de esta compra, destaca la institución, está directamente ligada a la protección de la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional, pilares de la seguridad nacional que hoy se ven comprometidos por la falta de armamento disponible.



Déficit crítico de lanzagranadas en Ejército: 3.292 fuera de servicio ponen en riesgo a tropas

El déficit no solo limita la capacidad ofensiva de las unidades tácticas, sino que debilita la ejecución del Plan de Campaña Ayacucho, diseñado para responder a los retos derivados del combate contra economías ilícitas como el narcotráfico

El Ejército sostiene que la modernización y reposición de los lanzadores múltiples de granadas de 40 mm no solo es un asunto de capacidad militar, sino también de motivación y moral de las tropas. Contar con un armamento moderno y en óptimo estado es clave para que los soldados se sientan respaldados y tengan la confianza de que pueden cumplir sus misiones con eficacia.

En este escenario, el contrato por $2.625 millones se convierte en una necesidad urgente para restablecer el equilibrio operativo. La adquisición busca cerrar la brecha generada por los equipos averiados, garantizar el cumplimiento de las misiones asignadas por el Comando Superior y ofrecer seguridad tanto a las tropas como a la población en las regiones donde se libran operaciones de alto riesgo.