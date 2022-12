Definida la pregunta de referendo que busca prohibir la adopción a parejas LGBTI

La senadora Viviane Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio defienden la posición de que los niños solo pueden ser adoptados por un papá y una mamá, lo que ellos llaman una familia óptima.



A propósito, ya quedó definida la pregunta para el referendo sobre adopción de parejas homosexuales.



Esta es la pregunta del referendo:



“El pueblo de Colombia decreta que el artículo 44 de la Constitución tendrá un parágrafo que quedará así: La adopción es una medida de promoción del niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley. ¿Aprueba usted el anterior parágrafo? Sí, No, Voto en blanco”.



La pregunta además elimina la posibilidad de que solteros puedan adoptar.



Cabe recordar que el miércoles comenzó formalmente en el Congreso de la República la discusión del proyecto de Ley de referendo que pretende prohibir la adopción a quienes no sean una relación de hombre y mujer.



Carmen Villalobos, madre del youtuber con más seguidores en Colombia Sebastián Villalobos, expuso en el Congreso su punto de vista sobre la adopción gay y el caso de su hijo.



En entrevista con BLU Radio, Carmen Villalobos explicó que el padre de Sebastián -un pastor de una iglesia cristiana- los abandonó y ella conformó una nueva familia, esta vez con una mujer.



“Hace 11 años Marilú Castaño, la mamá de mis hijos, es con quien adquirí un hogar, hicimos un proceso de inseminación artificial que es cuando nació Juan Ángel de 9 años y Gabriel de 2 (…) la vida de una familia con dos mamás es completamente normal”, narró Villalobos.



Dijo que la discusión en parejas homosexuales no es política, sino de los niños que no tienen un hogar y necesitan alguien que los acoja y los quiera.