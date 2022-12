Dejan en libertad a funcionarios que expedían identidades falsas

La jueza 63 de garantías de Bogotá dejó en libertad a dos registradores y a una funcionaria de laa una red de tráfico de migrantes.El papel de los funcionarios, según las investigaciones, era expedir identidades falsasSe trata de Said José Sarquis, registrador de Pivijay;

Eduardo Noguera, registrador de Ciénaga, y Kathleen Loraine Villalba, de la oficina de pasaportes de Magdalena.

Los tres recobraron su libertad por orden de la juez a pesar de que las investigaciones revelaban que habrían participado en la expedición irregular de documentos de identificación que no se tramitaron personalmente.El argumento principal de la funcionaria judicial es que los defendidos no representan un riesgo para la comunidad y que no hayAsí las cosas, los funcionarios permanecerán vinculados al proceso, p