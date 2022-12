Delitos imputados no se relacionan con atentados a Porvenir: defensa P. Salgado

La abogada Gloria Silva, quien representa los intereses de la excontratista del Distrito y defensora de Derechos Humanos Paola Salgado, aseguró que tanto su cliente como los otros 12 jóvenes capturados no fueron imputados por los petardos que estallaron en las sedes de Porvenir en Bogotá en días pasados.



Señaló que a estas personas se les investiga por supuestos hechos terroristas cometidos en 2014 y por disturbios de la Universidad Nacional del pasado 20 de mayo. (Lea también: Capturados por actos terroristas en Bogotá acudirán a organismos internacionales ).



“Los hechos que se han imputado a estos jóvenes no tienen ningún tipo de relación con los atentados de Porvenir y sí con algunas acciones desarrolladas el año pasado al parecer por el Ejército de Liberación Nacional y el hecho relacionado con las protestas estudiantiles del 20 de mayo en la Universidad Nacional”, precisó la jurista.



Agregó que incluso por las protestas sociales se está haciendo un “tratamiento jurídico bastante fuerte” pues señaló que “estos muchachos” podrían terminar purgando “penas de 22 a 30 años, por delitos que no tienen ningún impacto ni transcendencia social”. (Lea también: A la cárcel los 13 capturados por actos terroristas en Bogotá ).



“En caso tal que resultaran condenados, tendrían más grave la situación jurídica a quienes se les atribuye la participación en los hechos menos graves” puntualizó.