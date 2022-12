Delitos sexuales contra menores tendrán penas de hasta 30 años, no alternativas

Los delitos sexuales cometidos por las Farc no tendrán penas alternativas, así estén en la Jurisdicción Especial de Paz, según decidió el Senado tras una iniciativa de la congresista Maritza Martínez.



En entrevista con Mañanas BLU, la senadora dijo que la proposición no menciona competencias de un tribunal u otro, sino el tipo de pena que tendrá el condenado por delitos sexuales.



“Independientemente que el proceso lo tenga un tribunal u otro, siempre se aplicarán las penas actuales que existen en el Código Penal (…) en el caso de delitos sexuales cometidos contra menores, siempre se aplicarán penas de 16 a 30 años, que es lo que establece actualmente la legislación y no las penas alternativas de 5 a 8 años”, enfatizó.



Advirtió que si se determina que un delito se cometió dentro del conflicto y va a la JEP, los magistrados del tribunal tendrán que aplicar las penas tradicionales.



En el caso la participación política de condenados por delitos sexuales contra menores de edad, las penas se acogerán a lo establecido por la Corte Constitucional en el sentido que se hará un análisis de cada caso.



“Hay que ponderar caso a caso qué tipo de delito se ha cometido y si la pena impuesta es compatible con el ejercicio de unas funciones para las cuales es elegido”, enfatizó.



Finalmente, reiteró que para las penas de delitos sexuales agravados contra menores sí habrá cárcel, lo que implícitamente significaría que sí causa inhabilidades políticas.





