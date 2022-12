Denuncian agresiones a vehículos de transporte público durante paro agrario

En video quedó registrado cuando unos hombres con parte de su cara tapada atacan a un bus de transporte público y le rompen un vidrio, pese a que tenía a los pasajeros adentro.



Además, en otro video se ve cómo regaron sobre la carretera la cerveza que llevaba un camión.

Publicidad

José, un transportador que iba desde Cali hacia Popayán, denunció que se ha visto afectado por el comportamiento agresivo de los campesinos.



“Me salieron y me pincharon todas las llantas, me la iban a quemar y no me la quemaron gracias a Dios, ahí me salí y estoy atravesado en la vía, estoy desde anoche y no me han sacado porque las grúas están ocupadas”, narró.



El gobernador del Cauca, Óscar Campo, también dijo a Blu Radio que la Policía ha estado presente y ha intervenido en 14 ocasiones, recuperando el tránsito en varios puntos.

Publicidad