Denuncian caso de “usted no sabe quién soy yo” de subdirectora de Migración Colombia

Migración Colombia cuenta con dos subdirecciones, una de Control Migratorio y otra de Extranjería, la segunda está a cargo de Liliana Alfonso Jaimes, quien cuenta con tres incidentes disciplinarios en el año que lleva al frente del cargo.

BLU Radio conoció el radicado de una queja de OPAIN, empresa encargada de administrar el Aeropuerto Internacional El Dorado, ante Migración Colombia donde denuncian un caso de “usted no sabe quién soy yo” que protagonizó la subdirectora el pasado 21 de noviembre de 2019 a las 5:17 de la mañana en el momento de abordar un vuelo con destino a Cúcuta de la Aerolínea Avianca.

El relato escrito del funcionario, cuyo nombre omitimos, dice lo siguiente: “la señora Liliana Alfonso Jaimes, quien dijo que era la subdirectora de Migración Colombia llegó a pasabordos nacionales Avianca con una foto en su celular la cual se la había tomado a la pantalla del computador donde se veía su pasabordo; la oficial que estaba no le permitió el ingreso explicándole que en esa foto era un documento no válido. La oficial me llamó ya que la oficial de Migración se alteró y manifestó que ella podía ingresar como funcionaria y con carné aeroportuario por el P.2000 “Beta 32”.

El funcionario agregó que nuevamente le explicó a Liliana Alfonso Jaimes que no podía ingresar con ese documento a lo cual respondió alteradamente con palabras groseras.

““Maricas malparidos me van a hacer perder mi vuelo”, repitió varias veces delante de pasajeros y tripulación, quienes estaban ingresando al momento”, dice el relato.

El caso escaló hasta otra autoridad migratoria, que reiteró que no podía ingresar con esos documentos, lo cual aumentó la molestia de la subdirectora, según dice el reporte. Finalmente, la mujer pudo ingresar al vuelo mostrando la reserva del mismo y con la colaboración de los funcionarios que validaron la información.

Tras recibir la queja, el 9 de diciembre, Christian Kruger, en sus últimos días al frente de la entidad, la remitió a Paula Andrea Castañeda, subdirectora de Control Disciplinario Interno de Migración Colombia, pidiéndole que investigara la situación.

“Me permito remitir el informe que ha llegado por la concesionaria del Aeropuerto Internacional El Dorado en el cual se relata un incidente con funcionario de Migración Colombia el día 21 de noviembre, en el que se menciona un presunto intento de uso inapropiado del carné del aeropuerto, así como agresión verbal contra funcionarios del servicio de seguridad. Solicito se adelanten las acciones correspondientes desde el control disciplinario, escribió Kruger Sarmiento.

BLU Radio contactó a la subdirectora para conocer su posición al respecto, quien aseguró que se trata de una persecución en su contra liderada por directivos de Migración Colombia porque ella ha descubierto irregularidades en procesos, que dijo, iba a denunciar. Sin embargo, aún no ha atendido las llamadas de esta emisora ni concedido un espacio para explicar estas denuncias.

Hay que recordar que, además de este incidente, la subdirectora es investigada por presunta participación indebida en política y por conducir sin licencia un vehículo oficial el pasado 24 de enero.

La excandidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y ahora subdirectora de Migración Colombia denunció ante la entidad y las autoridades que el pasado viernes 24 de enero fue víctima de robo hacia las 8:00 de la noche en la calle 69 con carrera cuarta mientras visitaba a una amiga. Aseguró que le rompieron el vidrio trasero de la camioneta y le robaron uniformes de Migración y documentos reservados, pérdidas que estima en 1.500.000 pesos.

BLU Radio conoció su relato completo ante la sala de denuncias de la estación de Chapinero. Los hechos, que son materia de investigación, han despertado dudas, entre otras cosas, porque la subdirectora era quien conducía la camioneta oficial esa noche sin contar con licencia de conducción, teniendo un conductor asignado y que aún no ha explicado claramente por qué no la acompañaba.

