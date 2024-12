Denuncian incumplimiento en pago de salarios a trabajadores tercerizados de Colpensiones

Sintracolpen, el sindicato de Colpensiones , denunció que la empresa temporal HQ5, a través de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones tiene tercerizados a más de 100 trabajadores, incumplió con el pago de los sueldos de diciembre a varios de sus colaboradores.

En diálogo con Blu Radio, una de las personas afectadas relató su caso:

“A todos los misionales les pagaron el 20 de diciembre, tanto la nómina como la prima. A mí solo me pagaron la prima. Traté de contactar a la encargada de la misional para que me indicara la razón por la que no había recibido el pago, pero no me respondió, me dejó en visto. El viernes 27 de diciembre debía hacer entrega del carné corporativo en la sede que ellos me indicaron, y ahí le consulté a la persona que me recibió el carné qué pasaba con el pago. Me respondió que había fallas en el sistema, pero que en la semana del 30 de diciembre lo pagarían. La nómina es de $4.700.000, y uno tiene compromisos de arriendo, celular, tarjetas de crédito que no dan espera.”

Según el testimonio, otros compañeros también han enfrentado retrasos en el pago de sus liquidaciones, que pueden tardar hasta 40 días.

Srs @Colpensiones su empresa temporal @HQ5SAS1 no le pago el salario de diciembre a los trabajadores, no tenemos registro de un error así en la entidad. Que amarga navidad para los compañeros, exigimos se activen las herramientas contractuales que reivindiquen a los trabajadores. pic.twitter.com/dm9Zpem21m — Sintracolpen Oficial (@Of_Sintracolpen) December 30, 2024

Por su parte, Sintracolpen aseguró que Colpensiones ya cumplió con los pagos correspondientes a HQ5. Por ello, el sindicato exige que la administradora sancione económicamente a la empresa externa por la demora en los salarios, una situación que está afectando gravemente a los trabajadores y sus familias.