Denuncias por presunto abuso sexual en universidad de Ibagué: señalan a hijo de reconocido político

Santiago Bolívar Reinoso, hijo del político tolimense Jorge Bolívar, afronta graves acusaciones de abuso sexual. Blu Radio habló con María Paula Galló, quien el 26 de julio de 2022 interpuso ante la Fiscalía una denuncia como presunta víctima de Bolívar, por hechos ocurridos en abril de 2021.

Según Galló, los hechos ocurrieron al interior de la Universidad Cooperativa en la que realizaban sus estudios de derecho.

“En el momento en el que yo decido salir del salón, él me toma del brazo a la fuerza, me devuelve y me pone contra las sillas de forma en que yo quedo de espaldas a él. Desafortunadamente la falda le facilitó el trabajo. Quedé en estado de shock. Es algo que realmente no puedo explicar. Luego de que pasa el acto, caigo al suelo llorando, motivo por el cual Santiago me pregunta por qué lloro, mientras que sigue haciendo tocamientos abusivos en mi cuerpo", denunció Galló.

Al iniciar las averiguaciones acerca del caso, Blu Radio conoció más testimonios por parte de cinco jóvenes, quienes narraron abusos de Santiago Bolívar. Una de ellas aseguró que fue violentada por él cuando sostenían una relación sentimental.

"Hablé con la facultad y con los profesores, les dije que él me acosaba, que me lastimaba, que ejercía ejerce presión social. Nadie nunca me creyó. Él me cogía los brazos, me apretaba duro, me decía cosas horribles. Me azotaba contra la pared, golpeaba a las cosas, las dañaba. Después de todo eso se sentaba y me decía: 'Amor, tengo que aprender a controlar las emociones'. Yo le dije, yo ya no puedo más con esto, estoy en la oscuridad total, no quiero vivir más, me voy a matar. Literal esas fueron mis palabras. Entonces, llamé a mi mamá y le dije", narró la denunciante.

En medio de las informaciones, la Universidad Cooperativa emitió un comunicado en el que asegura que sí prestó el acompañamiento requerido a la estudiante en el momento en que se conoció el tema, cuidando en todo momento evitar la revictimización.

Sin embargo, el tema dejó inconformes al estudiantado del plantel, quienes consideraron que faltó contundencia por parte de las directivas y adelantaron un plantón manifestando su posición.

Santiago Bolívar, por su parte, aunque no quiso dar declaraciones públicas, manifestó vía telefónica que es inocente y que se entenderá con las autoridades.

El CTI de la Fiscalía se comunicó con María Paula Galló, la principal denunciante, para preguntar cómo se podría hacer un reconocimiento en la universidad, en el espacio donde se habría perpetrado el abuso.