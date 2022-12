Denuncié al papá por parapolítico y a él por evasor: Claudia López a senador Ramos

La senadora del Partido Verde Claudia López expuso en Mañanas BLU su visión sobre la pelea que casó en las redes sociales con su colega del Centro Democrático Alfredo Ramos por llamar a su padre “parapolítico” y al él “evasor”, en medio de su reclamo por el supuesto ausentismo de López.

“Es una cruzada personal del senador Ramos contra mí. Él es el hijo de un parapolítico que yo denuncie, y que está preso por ello, es su papá y él vive muy herido por eso”, dijo López. (Vea acá también: A Claudia López le gusta la política carroñera, la foto al lado del muerto: Ramos ).

La senadora de paso aseguró que esa denuncia por evasión de impuestos, al ser mencionado en la lista de ‘Panama Papers’ en las que aparece como miembro de una sociedad, podría configurar el delito de falsedad en documento público, ya que debió haberla registrado al momento de su posesión como congresista.

López dijo que el senador Ramos le “ha estado buscando hasta el ADN” para tener cómo acusarla sobre cualquier tema y que, como no ha encontrado nada, “lo único que se le ocurrió decir es que después de que llego a las 9 de la mañana al Congreso no pueda ir a unos programas de radio (..), no tengo culpa que a él no lo inviten”.

“Incluso con personas del Centro Democrático hemos asistido a los programas de radio que se demoran una hora y volvemos al Congreso”, así lo hacemos muchos colegas y es parte de nuestro trabajo, dijo.

La senadora López afirmó que el ausentismo es una situación grave que hay que sancionar, ya que “no es justo que los colombianos paguen a quienes no trabajan porque unos se la pasan extorsionando al Gobierno (Unidad nacional), y los otros con su resistencia civil (Centro Democrático).

Si bien, el Centro Democrático es una banca seria y juiciosa, decidieron que su resistencia civil durante dos semanas también fuera una “resistencia al trabajo”.

Yo apoyo al Centro Democrático en un proyecto para sancionar el ausentismo, pero cómo no “es una sirvenguenzada aquellos que quieren sabotear las votaciones. “Voy a cumplir dos años en el Congreso y no tengo el placer de conocer la voz del senador Musa Besaile, el senador más votado del país que nunca va al Congreso”.