“Descongestionar juzgados no es excusa para beneficiar a violadores”: Germán Blanco

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el senador Germán Blanco compartió su perspectiva sobre la eliminación del artículo 7 de la reforma a la justicia que desató polémica en su momento por lo que suponía, la reducción de pena para violadores, abusadores y agresores de menores de edad que se acogieran a un principio de oportunidad o a un preacuerdo.

El senador, miembro del Partido Conservador, destacó la importancia de proteger los derechos de los niños en Colombia. Por eso, también manifestó su descontento con la propuesta inicial de la reforma, que contemplaba beneficios para delincuentes que cometieron abusos graves, incluyendo delitos contra menores.

El debate de la reforma

“Hace dos semanas fuimos invitados los ponentes del proyecto a un desayuno con la ministra de Justicia, la señora fiscal general, el presidente de la Corte Suprema y algunos magistrados de la Sala Penal. Fuimos invitados todos los miembros de la Comisión Primera, no solamente los ponentes, asistimos y ahí nos entregaron el contenido de la famosa reforma a la justicia que ellos estaban radicando y, ahí pudimos exponer que no éramos partidarios de la existencia de algunos artículos”, detalló.

Luego de eso, dijo que algunos se opusieron “vehementemente” y establecieron unas líneas “sin las cuales no votarían la reforma ante el artículo sétimo”. En ese sentido, aseguró que él hizo una intervención “férrea” porque no entendía cómo podían pensar en beneficiar a quienes agreden a niños.

Incluso, habló de la problemática de la congestión judicial y la impunidad, argumentos que fueron utilizados para justificar el polémico artículo. No obstante, exhortó a los autores de la reforma a invertir en fortalecimiento de la Fiscalía y en la modernización de las herramientas para investigar y juzgar adecuadamente.

“Porque no entendía cómo esas tres autoridades le presentaban al país, ante el Congreso de la República, un artículo dentro del proyecto beneficiando a quienes acosaban, abusaban, violaban, asesinaban niños en Colombia y pedí cuál era el espíritu de la norma y a mí me responden que el espíritu es la descongestión de los despachos judiciales, es generar beneficios para que las personas colaboren con la justicia, se puedan hacer más pronto los procesos”, aseveró el senador Blanco.

Además, el senador fue crítico de otro artículo que puede permitir beneficios a delincuentes involucrados en delitos de terrorismo, manifestando su disconformidad con la premisa de premiar cualquier forma de delito. Precisó que hay que castigar debidamente a quienes cometen ese tipo de hechos y delitos.

“Yo le he dicho a los autores del proyecto, al presidente de la Corte, a la fiscal, a la ministra de Justicia y a los compañeros ponentes que yo no estoy de acuerdo con que se premien esos tipos de delincuentes, que a la justicia hay que volverla más operativa, no premiando, sino castigando debidamente a los que cometen ese tipo de delitos”, subrayó.