Desde hoy habrá multas para transporte especial que incumpla pico y placa

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció también que se prohibirá la expedición de permisos especiales de circulación.

La restricción será de 5:30 a.m. a 9:00 p.m., conforme al último digito de la placa; esto para el transporte especial, mientras para oficiales aplicará de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y desde las 3:00 p.m. las 7:30 p.m.

Cabe señalar que esta medida aplica exclusivamente para los vehículos clase automóvil, camioneta y campero con capacidad para cuatro pasajeros, siempre y cuando no presten el servicio de transporte escolar.

Los comparendos tendrán una multa de $344.727, inmovilización y traslado del vehículo a patios de la Secretaría de Movilidad.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Un soldado murió y dos más resultaron heridos tras caer en un campo minado del ELN en El Carmen, Norte de Santander.

-El presidente Juan Manuel Santos le pedirá al nuevo fiscal general que la prioridad de su gestión sea combatir la corrupción.

-La Policía de Tránsito en Bogotá empezó inmovilizar y a multar vehículos especiales por violación del pico y placa.

-Será llevada ante un juez de Bucaramanga una funcionaria de la oficina de Tránsito capturada por exigir dinero a conductores infractores para eliminar comparendos en su contra.

-Se mantiene el drama de miles de migrantes ilegales que pretenden llegar a Estados Unidos través de suelo colombiano. Algunos testimonios señalan que le dieron dinero hasta a militares venezolanos para su travesía.

-En Cartagena hay una preocupación entre los habitantes del barrio el pozón sur-oriente de la ciudad, donde las líneas eléctricas están a muy baja altura.

-La Aeronáutica Civil le hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten volar cometas cerca a los aeropuertos del país, en esta época de vientos, para garantizar la seguridad aérea. La entidad advierte que el riesgo es que estos elementos caigan en las pistas y sea necesario cerrar los aeropuertos para su retiro.

-Este viernes se reunirá la junta del Banco de la República donde la gran expectativa tiene que ver con un posible nuevo aumento de las tasas de interés. En estos momentos están en el 7.5 por ciento.

-El alcalde de Cali, Maurice Armitage, pedirá al presidente Juan Manuel Santos apoyar la creación de 10 mil empleos para jóvenes, con el ánimo de contrarrestar las altas cifras de violencia que aquejan a la capital del Valle.

-Medellín después de cerrar Colombiamoda con un crecimiento superior al 17 por ciento, hoy dará inicio a su tradicional Feria de las Flores que tendrá 121 eventos para propios y visitantes.

-Este viernes es el festejo de los 491 de la fundación de Santa Marta lo que la hace la ciudad más antigua de las fundadas por los españoles en el continente.

-El papa Francisco pidió perdón por tanta crueldad, durante su conmovedora visita al campo de exterminio de Auschwitz.

-En Venezuela se mantiene el enfrentamiento entre el gobierno y las empresas privadas. Empresas Polar denuncia que varios de sus gerentes fueron detenidos.

-La economía estadounidense creció menos de lo previsto en el segundo trimestre, por efecto de una caída de la inversión, según una primera estimación del Departamento de Comercio. Entre abril y junio el producto interno bruto creció 1,2 %, mientras que los analistas preveían un 2,6 %.