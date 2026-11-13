Desmienten construcción de muro en la frontera entre Colombia y Venezuela

La posibilidad de que Colombia construya un muro para cerrar los pasos irregulares en la frontera con Venezuela fue desmentida por analistas fronterizos, luego de que se difundiera una interpretación sobre las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella durante su visita a Cúcuta.

Según las aclaraciones conocidas en un informe de Noticias Venevisión, la medida anunciada por el mandatario no contempla levantar una estructura de ese tipo, sino implementar barreras para combatir los delitos transfronterizos.

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William Gómez, analista de frontera, explicó que hubo una interpretación equivocada de las declaraciones presidenciales. Según indicó, la iniciativa contempla instalar obstáculos, vallas y estructuras de contención en determinados puntos, pero exclusivamente en las denominadas trochas, utilizadas para el paso irregular de personas y mercancías.

El analista señaló que estos controles buscan dificultar las actividades de grupos delincuenciales organizados que operan en la zona fronteriza, así como combatir el contrabando y otras actividades ilícitas. Además, aclaró que la estrategia contempla reforzar la presencia de efectivos militares en estos sectores para ejercer mayor vigilancia sobre los cruces no autorizados.



Otra de las medidas que podría implementar Colombia es la inhabilitación de algunas trochas mediante el uso de maquinaria, con el propósito de bloquear físicamente estos corredores ilegales. Gómez explicó que se trataría de acciones similares a trabajos que Venezuela ha ejecutado en años anteriores para restringir el tránsito por estos pasos irregulares a lo largo de la frontera compartida.

Vale recordar que los departamentos de Norte de Santander, en Colombia, y el estado Táchira, en Venezuela, comparten 164 kilómetros de frontera permeable. En este contexto, las autoridades colombianas buscarían fortalecer los controles y cerrar algunos puntos utilizados para actividades ilegales, sin que esto signifique la construcción de un muro fronterizo entre los dos países.