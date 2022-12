Desplazados no tendrán que pagar impuesto predial atrasado

La Corte Constitucional aseguró que los desplazados a los que se les reintegre sus tierras no tendrán que pagar impuesto predial.



Según el alto tribunal, quienes dejaron sus territorios por cuenta del conflicto armado no tendrá que pagar la deuda que acarrean por el abandono de sus predios, además, indicó que no se pueden vulnerar los derechos fundamentales ni revictimizar a estas personas, cobrándoles un impuesto que no se negaron a pagar sino que no pudieron cubrir ni disfrutar por cuenta del conflicto armado.



Así mismo, indicaron que no se puede desconocer el derecho a la solidaridad, por lo que el Estado no podrá efectuar el cobro de esa deuda.



Escuche en este audio más información sobre:



-Desde hoy 130 mil niños de las instituciones educativas públicas del Huila se quedaron sin el servicio del restaurante escolar, por el vencimiento de un contrato.



-En Estados Unidos la candidata presidencial Hillary Clinton planea retomar su carrera electoral esta misma semana, a pesar de haber sido diagnosticada con una neumonía.



-La empresa Ticket Shop anuncia un incremento en la boletería para los partidos de la Selección Colombia a partir del próximo juego ante Uruguay el 11 de Septiembre.