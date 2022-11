Destapan presunto cartel de refrigerios para miembros de Fuerzas Militares

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra 7 empresas y 11 personas por cartelización empresarial o colusión en contrataciones públicas encaminada a repartirse los contratos y alterar o manipular los precios de las raciones alimenticias contratadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

Durante el período comprendido entre 2011 y 2018, de manera permanente e ininterrumpida, en por lo menos, 10 procesos de selección adelantados para elegir los proveedores de raciones alimenticias requeridos por los uniformados, las empresas y personas investigadas se habrían repartido contratos con presupuestos oficiales que ascienden a un valor superior a $ 47 MIL millones de pesos.

La Superindustria pudo establecer que las empresas y personas investigadas habrían alterado o adulterado los valores de dichas raciones con precios artificialmente altos, al haber pactado no competir y, por ende, renunciar a presentar ofertas a la baja en las subastas inversas en las que habrían participado ante la BMC por intermedio de sociedades comisionistas de bolsa, dos de las cuales están vinculadas al presunto cartel empresarial.

La evidencia indica que la conducta del cartel podría haber generado sobrecostos cercanos al 50% del valor de los productos a contratar dentro de los que estaban, por ejemplo, ajiaco, tamal, arroz atollado, arroz con pollo, arveja con tocino, lentejas con chorizo, macarrón con pollo, garbanzo a la madrileña y productos de panadería, como panetón italiano, galleta integral, brownie, entre otros.

"Se encontraron correos electrónicos, mensajes de Whatsapp y documentos digitales, particularmente, tablas Excel que darían cuenta de cómo los proveedores-oferentes acordaban, de manera previa a la realización de las diferentes subastas, la forma en que se distribuirían cada uno de los ítems o productos, y por ende, cuál empresa debía resultar adjudicataria de los mismos", explicó el superintendente Pablo Felipe Robledo.

Una vez los investigados acordaban con anterioridad la distribución de los ítems o productos, procedían a dar las respectivas instrucciones a los corredores de las sociedades comisionistas que los representaban ante la Bolsa Mercantil de Colombia, para que el resultado de la subasta reflejara fielmente los acuerdos cartelistas que ya se habían convenido.

"En otras palabras, los comisionistas de bolsa que representaban a los oferentes, no desplegaban ninguna actividad competitiva y con ello materializaban los pactos ilegales mencionados", destacó Robledo.

La SIC aclaró que la investigación no involucra la conducta de ningún miembro de las fuerzas militares, ningún funcionario público ni la BMC, se trata de actos de corrupción privada, de empresas y personas del sector privado.