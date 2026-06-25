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Destruyen cuatro laboratorios de coca en Vichada y golpean finanzas de las disidencias

Según las autoridades el alcaloide procesado en estos laboratorios era transportado a través de rutas fluviales hacia la zona fronteriza entre los departamentos de Vichada y Guainía.

Destrucción Laboratorio de Coca Vichada.
Destrucción Laboratorio de Coca Vichada.
Foto: Policía Nacional.
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

En una operación conjunta, las fuerzas de seguridad destruyeron complejos dedicados al procesamiento de cocaína que afectaban directamente las finanzas de la estructura criminal "Antonio Ricaurte", del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

En un despliegue coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional, las autoridades lograron ubicar y destruir cuatro laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca en el sector de Caño Chupave, municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada.

Estos complejos, identificados como parte del brazo logístico de la estructura criminal "Antonio Ricaurte" —perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC—, representaban una amenaza estratégica para la seguridad de la región.

El coronel Gustavo Andrés Henao, comandante del Departamento de Policía Guainía, explicó que la operación busca frenar la expansión de estas estructuras en la zona. Según las estimaciones de inteligencia, estos cuatro laboratorios tenían una capacidad de producción que alcanzaba las cuatro toneladas de pasta base de coca al mes, lo que se traduce en una afectación directa a las finanzas ilegales de este grupo armado, calculada en aproximadamente 1.000 millones de pesos mensuales.

"Estos laboratorios aportarían directamente a las economías ilícitas de la estructura criminal, debilitando así su capacidad de acción en el territorio", señaló el coronel Henao.

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Según las autoridades, el alcaloide procesado en estos laboratorios era transportado principalmente a través de las rutas fluviales hacia la zona fronteriza entre los departamentos de Vichada y Guainía, con el fin de ser comercializado en mercados internacionales.

Durante el operativo, además de la destrucción de la infraestructura rudimentaria, se incautó una cantidad significativa de insumos químicos, como combustibles y precursores, así como materiales logísticos necesarios para la producción, lo que impide, por ahora, que estas estructuras continúen con sus actividades ilícitas en este sector estratégico de la selva colombiana.

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