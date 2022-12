Detienen búsqueda de colombiano desaparecido en Francia

Hallen Octavio Valderrama es un colombiano que lleva viviendo en Francia por 5 años y el fin de semana pasado fue visto por última vez en el Parque Natural de Calanques ubicado cerca a la ciudad de Marsella.

El jueves pasado, se reportó la desaparición y la Policía francesa inició su búsqueda como lo menciona un comunicado hecho por la familia: “Dos escaladores le mostraron el camino para llegar a donde tenía reservada una habitación en un hotel. La última pista que tiene actualmente la policía es la última señal gps enviada por su teléfono celular justo antes de apagarse en la madrugada del domingo”.

Al no encontrar más indicios de su paradero, hoy se decidió no continuar con la investigación hasta que no haya más pruebas. Blu Radio habló con Alejandra Valderrama, hermana del desaparecido: “Nosotros le estamos pidiendo ayuda a la embajada colombiana, a la cancillería para que nos ayuden con la Policía Nacional francesa allá. Que nos digan que hay que hacer, cómo nos pueden seguir apoyando en el proceso porque se hizo la búsqueda pero no hay pistas, entonces no seguimos buscando. Y no lo han declarado perdido tampoco”.

La Cancillería Colombiana cuenta a Blu Radio que ya se estableció contacto con la embajada en Francia, donde le confirmaron que el caso de la desaparición de Hallen Octavio es de conocimiento por las autoridades colombianas en Paris. Además ya pusieron el caso en conocimiento con las autoridades de Marsella para continuar su búsqueda.