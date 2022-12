Diez militares encañonaron a mi hermano y lo llevaron a Venezuela: José Cetina

José Luis Cetina, hermano de Jorge Iván Cetina, colombiano detenido por la Guardia Venezolana aparentemente en territorio colombiano, habló en Mañanas BLU sobre la incertidumbre que sufre la familia.

“Se encontraba en el río Táchira, zona colombiana, trabajando con máquina retroexcavadora, llegaron militares venezolanos y se lo llevaron encañonado hasta Venezuela sin razón alguna”, aseguró Cetina.

"Lo que ellos dicen es que estaba en territorio venezolano", agregó.

De acuerdo con José Luis Cetina, la maquinaria estaba del lado colombiano y la retención fue totalment eilegal.

Jorge Iván Cetina Sánchez, la persona privada de su libertad, estaría en una base militar del vecino país denominada ‘Garrochal’.

“Lo obligaron a subirse a la máquina, eran como 10 militares, se lo llevaron hacia territorio venezolano, detenido, sin ninguna razón”, agregó José Luis Cetina.

“Nos hemos dirigido hacia San Antonio a la base militar ‘Garrochal’, no nos han permitido verlo. Lo hemos logrado ver como a 300 metros donde lo tienen detenido. Los militares tampoco dan razón allá, no dicen nada, no conocemos el estado de salud de nuestro hermano”, agregó.

