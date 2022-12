Dificultad para devolver IVA haría que salga ‘más caro el caldo que los huevos’: SAC

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, calificó de “terrible” el anuncio del ministro de Hacienda de gravar toda la canasta familiar, una iniciativa que le han valido críticas en todo el país.



Según dijo en BLU Radio, la iniciativa va en contravía de lo que se dijo en campaña y auguró que el presidente Iván Duque ‘eche para atrás’ la propuesta.



“Pensar que van a logra a hacer la devolución del IVA a los más pobres en municipios donde no llegan los bancos y donde hay gente que no está en el Sisbén, yo creo que puede salir más caro el caldo que los huevos”, dijo.



Agregó que el apoyo que le dio el gremio a la campaña de Duque no significa un “cheque en blanco”.

“Si los gobierno hacen propuestas que van en contravía de los bolsillos de los consumidores, nosotros salimos a criticarlas”, enfatizó.



El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, propuso hoy gravar con IVA todos los productos de la canasta familiar, que incluye el conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual por las familias para su sostenimiento.

Le puede interesar: Los alimentos de la canasta familiar que serían gravados con IVA

Publicidad

El objetivo es redistribuir los ingresos que perciba el Estado colombiano con la recaudación del IVA entre los hogares más pobres del país, según explicó Carrasquilla en la 53 Convención Bancaria en Cartagena.

Escuche la entrevista completa: