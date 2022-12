Dijin desmanteló red de piratas cibernéticos en Barranquilla

Ocho capturas dejó como resultado la operación ‘Ajover’ adelantada por la Dijin en la ciudad de Barranquilla, luego de develar la defraudación que por espacio de año y medio vulneró las finanzas de una empresa ubicada en la capital del departamento del Atlántico.



La red desmantelada hurtó inicialmente 77 millones de pesos, accediendo ilícitamente a las cuentas de nómina de la empresa Actuar Ltda., dinero que fue consignado a terceros, quienes con pleno conocimiento facilitaron la comisión del fraude. Sin embargo, no fue la única defraudación ya que existen denuncias de otras empresas que elevan la cifra a más de 2 mil millones. (Lea también: Cayó en Cali alias ‘Fresa’, presunto jefe de ‘Los Rastrojos’ )



La modalidad delictiva empleada por esta organización consistía en desarrollar programas informáticos para vulnerar los servicios de la banca virtual como accesos remotos, infidelidades de empleados de empresas con grandes ingresos o utilización desprevenida de computadores no seguros por parte de los usuarios.



La irregularidad fue detectada el día 10 de octubre de 2013, por medio de las credenciales de usuarios válidos de una funcionaria de la empresa Actuar Ltda, quien modificó sus contraseñas, con el fin de ubicar las de acceso a las plataformas principales de dicha empresa. (Lea también: Dijin y DEA capturaron en Cartagena al hermano del magistrado Francisco Ricaurte )



De acuerdo con los análisis forenses realizados a los movimientos de las cuentas receptoras, los investigadores no encontraron el origen y los medios o canales por donde ingresaron los fondos, es decir, las cuentas destinos no recibieron transferencias dinero por los medios legales establecidos (transferencias, consignaciones, cheques, traslados, pagos).



Dentro de los capturados figuran dos reclutadores y seis cuentahabientes, encargados los primeros de buscar los titulares y los segundos prestar sus cuentas para consignar el dinero ilícito. (Lea también: Dijin evalúa llamadas anónimas para esclarecer masacre de menores en Florencia )



Los capturados estarían involucrados en hurtos electrónicos a seis empresas diferentes, en los que se apoderaron de más de 2 mil millones de pesos.