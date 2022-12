Dimayor no entregará ficha al equipo de las Farc

La Dimayor se pronunció frente a la creación de un equipo de fútbol por parte de las Farc. Señalaron que, por ahora, no se les otorgará la ficha para que hagan parte del fútbol profesional colombiano.



El presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, aseguró que no se le va a otorgar la ficha a las Farc como equipo de fútbol para que ingrese al fútbol profesional colombiano debido a que este es un proceso que debe iniciar por conformar un equipo aficionado.



"Nosotros hemos sido claros, que somos 36 fichas en el fútbol profesional que estamos dispuestos a hacer nuestro aporte institucional para que este proceso de paz llegue a todas las regiones, pero no vamos entregar fichas del fútbol profesional colombiano. Creemos que ellos deben empezar por el fútbol aficionado conformando equipos en las regiones y que vayan progresivamente creciendo", afirmó.



Aunque por ahora solo es un proyecto recreativo, la idea de las Farc es formar escuelas de fútbol y en varios años llegar a tener un equipo profesional.

