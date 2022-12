Dinero de Odebrecht para recibir beneficios es inadmisible: Agencia Jurídica del Estado

Hace unas semanas Odebrecht aseguró que estaba dispuesta a participar para competir por el contrato de TransMilenio por la séptima en Bogotá. De inmediato,Luego, uno de los altos representantes de la compañía entregó declaraciones a los medios de comunicación en donde reveló que la empresa estaba dispuesta a llegar a un acuerdo de reparación integral para pagar $106.000 millones al Estado.Sobre esta estrategia de la corporación,

el director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, señaló que es “inadmisible” y dijo que los responsables deben responder por las sanciones penales.

“Ellos presentaron un documento ante la agencia solicitando un acuerdo de reparación que es inadmisible desde todo punto de vista.a cambio de una indemnización con una suma muy inferior frente a los perjuicios, no solo materiales, sino éticos”, explicó el funcionario.Concluyó que el Estado está elaborando los argumentos para no aceptar ese acuerdo.“Ninguna entidad debería estar en la línea de admitir un pacto con Odebrecht. La posición de la Agencia es que Odebrecht no solo tiene que estar sancionado penalmente, sino con los demás mecanismos.