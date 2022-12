Dios no los abandona, los protege y asiste: mensaje del papa Francisco a niños

El papa Francisco vistió el Hogar de San José en Medellín y luego de escuchar un conmovedor testimonio expresó su admiración por la labor que allí realizan.



Francisco fue saludado a su llegada por 500 niñas que acoge este hogar fundado por los jesuitas en 1941 y una de ellas, Claudia Yesenia, de 13 años, relató cómo quedó huérfana tras un ataque de la guerrilla cuando tenía 2 años y su tía no se pudo ocupar de ella, pero encontró una casa y un futuro en esta institución.



Francisco fue saludado a su llegada por 500 niñas que acoge este hogar fundado por los jesuitas en 1941 y una de ellas, Claudia Yesenia, de 13 años, relató como quedó huérfana tras un ataque de la guerrilla cuando tenía 2 años y su tía no se pudo ocupar de ella, pero encontró una casa y un futuro en esta institución.



Recordó al padre adoptivo de Jesús y exaltó la actitud de José para con María y el niño Jesús, que también tuvo que sufrir del exilio y el dolor.



Le puede interesar: "Con poncho, carriel y sombrero recibieron al papa en Medellín.



Luego de animar la labor pastoral de los colaboradores del Hogar San José, les recordó que no deben olvidar su misión de llevar a los niños a Jesús.



“Me comprometo a rezar por ustedes, para que en este ambiente de amor familiar crezcan en amor, paz y felicidad, y así puedan ir sanando las heridas del cuerpo y del corazón”, concluyó el papa.



Finalmente, el sumo pontífice invitó a los presentes a orar juntos un Ave María, para pedir la intersección de la madre de Dios para todos.