Diputado da un botellazo en la cabeza a una colega en Ucrania

La diputada ucraniana Alexandra Kuzhel fue hospitalizada con una conmoción cerebral después de que un colega de otro partido, Andrei Teteruk, le diera un botellazo en la cabeza en durante una discusión en la Rada Suprema (Parlamento) ucraniana.



Según informan hoy distintos medios digitales, el incidente ocurrió ayer, después de finalizar la sesión plenaria, junto a la oficina del presidente de la Rada, y en presencia de otros diputados.



Kuzhel, del partido "Batkivschina" (Patria) de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, y Teteruk, del Frente Popular del actual primer ministro, Arseni Yatseniuk, se enzarzaron en una discusión después de una reunión entre representantes de los grupos parlamentarios.



Según informó la portavoz de Batkivschina, Tatiana Zolotareva, el diputado "hizo comentarios ofensivos sobre miembros de este partido e insultó personalmente y de forma grosera a Kuzhel, antes de golpearla en la cabeza con una botella".



Varios diputados que fueron testigos del incidente dijeron que no tuvieron tiempo de reaccionar para evitar la agresión.



Según otras fuentes, en respuesta a los insultos que recibía, la diputada, de 62 años, llamó a Teteruk "viejo loco" y comenzó a pegarle con el bolso.



El agresor pidió hoy perdón en su cuenta de Facebook, donde escribió: "los acontecimientos pueden ser terriblemente impredecibles. Pido perdón públicamente por el conflicto. Créanme, a pesar de las emociones que se desbordan, estoy sinceramente arrepentido".



La policía interrogó a los testigos, mientras que el partido "Batkivschina" ha pedido al fiscal general que se prive a Teteruk de su inmunidad parlamentaria y sea detenido.



El partido abandonó hoy la sala de sesiones y dijo que no volverá mientras Teteruk siga participando.



Los incidentes violentos entre parlamentarios son frecuentes en la Rada ucraniana, donde periódicamente se producen peleas y agresiones.



EFE