Director de La Picota no me da la cara ni a mí ni a mis abogados: Santrich

BLU Radio conoció una carta que el exlíder guerrillero Jesús Santrich escribió desde la cárcel La Picota, donde se encuentra aún recluido, pese al fallo de la JEP que ordenó su libertad.

Santrich denunció que le han allanado su celda en dos oportunidades y que el director de La Picota no “le da la cara” ni a él ni a sus abogados "para explicar la demora en el cumplimiento del fallo".

“Sigo en celda de aislamiento y he permitido los exámenes médicos que me solicitaron. Me han allanado la celda dos veces”, concluyó Santrich.





