Director de la UNP no descarta relación de sindicalistas de la entidad con atentado en su contra

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, fue víctima de un atentado en la noche de este martes, 7 de marzo, cuando entraba a su casa en el barrio Ciudad Montes, en el sur de Bogotá.

Rodríguez, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, indicó que cuatro hombres en motos intentaron atentar contra su vida. En el intercambio de disparos uno de los sicarios murió, producto de la reacción de sus escoltas.

“Estaba con mi hija, la situación fue bastante dura, uno de mis escoltas resultó herida. Uno de los sicarios murió, vi aproximadamente cuatro. Siempre me demoro unos minutos bajado del carro como parte de mi rutina. Lo que ocurrió es que ayer me bajé muy rápido, veníamos de recoger a mi hija de la universidad y entramos a la casa y empezó la balacera. Afortunadamente esta bien, está conmigo y obviamente que fue fuerte, pero afortunadamente no pasó a mayores”, señaló el funcionario.

A su vez, el director de la UNP habló de los supuestos responsables que, según él, podrían estar detrás del atentado. La hipótesis más probable es que el hecho sea una retaliación por la lucha contra la corrupción que él ha emprendido en la entidad.

“Se ha conocido que la UNP que en las denuncias que se han hecho, el cuello de botella son los vehículos blindados. He venido denunciando falsos blindajes, funcionarios que están en la UNP pasan a trabajar en las empresas como escoltas tercerizados y todo eso no gusta”, señaló.

A la pregunta de si ha recibido amenazas, Rodríguez señaló que varios sindicatos de la UNP se han dedicado a atacarlo, por lo que no descartó que este sea el motivo principal del atentado en su contra.

“Yo no lo puedo decir, pero no lo descarto, sencillamente no lo descarto porque los ataques son feroces. En días pasados dos de estos señores se enteraron que un domingo estaba trabajando en la entidad y se inventaron una reunión en las instalaciones del búnker de la Fiscalía y empezaron a decir que les estaban entrando llamadas del director y que yo los estaba amenazando. Pues se autollaman, me clonaron el teléfono, escriben barbaridades de que yo los estoy persiguiendo y se van a la Fiscalía hacer un montaje no sé con qué funcionario”, señaló.

Finalmente, señaló que no va a dejar de trabajar en contra del narcotráfico y que ha lo largo de los 22 años, que ha trabajado con el presidente Gustavo Petro, siempre ha sido fiel a sus principios y resaltó que tiene la consciencia tranquila. Además señaló que ha demandado a las personas que lo han señalado de tener vínculos con abogados que han visitado cárceles en el marco de la paz total.

Escuche la entrevista completa: